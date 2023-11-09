Erciş'te 30 Bin Ceviz ve Badem Fidanı Dağıtıldı

Van'ın Erciş ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle 30 bin adet ceviz ve baden fidanı dağıtımı yapıldı.

Erciş Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tören ile 30 bin ceviz ve badem fidanı toprakla buluşturulmak üzere yetiştiricilere dağıtıldı. Erciş Kaymakamlığı himayesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Meyveciliği Geliştirme' projesi bünyesinde çiftçilere meyve fidanı dağıtımı yapıldığını söyleyen Erciş Ziraat Odası Başkanı Cihat Çelik, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle ilçemizde bugün 30 bin adet badem ve ceviz fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Bugün dağıttığımız fidanların daha yeşil bir Erciş'e nefes olmasını ümit ediyoruz. İlçemize kazandırmış olduğu yatırım ve projeler için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkı sunan Van Valisi ve Van büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya teşekkür ediyorum" dedi. - VAN