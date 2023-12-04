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Van'da Filistin'e Yardım Kampanyası Düzenlendi

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Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Filistin'e destek amaçlı yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya büyük ilgi gördü ve birçok vatandaş bağışta bulundu.

Van'ın Erciş ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Filistin'e destek amaçlı yardım kampanyası düzenlendi.

Erciş Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü tarafından Filistin'de destek amaçlı yardım kampanyası düzenledi. HEM kursiyerleri, öğretmenleri, öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla evlerinde yapılan yiyecekler, el işleri vatandaşların yoğun ilgi gördüğü yardım kampanya büyük katılım oldu. Birçok vatandaş burada satılan ürünleri alıp bağışta bulunarak destek oldular. Yardım kampanyası düzenleyen Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ata Yıldız, "Bünyemizdeki usta öğreticilerimizle işbirliği içerisinde bu kampanyayı düzenledik. Amacımız Filistin halkına bir nebze destek olmak. Burada Kaymakamımızdan da onay alarak bu etkinliği düzenledik. Öncelikle Kaymakamımız Murat Karaloğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyoruz. Erciş halkımızın hakikaten rağbetini görebiliyoruz. Bundan dolayı da ben Erciş halkına da çok teşekkür ediyorum. Katkısı olan tüm vatandaşlarımıza halkımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah beklediğimizin üzerinde bir gelir elde ederiz ve Filistin halkına, Filistinli kardeşlerimize bir nebze de olsa dertlerine derman oluruz" dedi.

Usta öğretici Hülya Derin, "Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak çalışıyorum. Filistin'e destek amacıyla yaptırmış olduğumuz bu yardım kampanyasına yoğun ilgi gördük. Bu yoğun ilgiden dolayı tüm halkımıza teşekkür ederiz. Gerçekten elimizden ne geldiyse yapmaya çalışıyoruz. Halkımız da çok duyarlı bu konuda, çok güzel bir katılım oldu ve çok güzel bir hasılat çıkardık. 3 gün devam edecek bu kampanyamıza tüm halkımızı tekrardan destek için bekliyoruz" dedi.

Salih Çalış isimli vatandaş ise "Halk Eğitim Merkezinin açtığı kampanyadan dolayı biz de buradan geçerken uğradık. Gerçekten kendilerine teşekkür ediyorum. Erciş halkına da teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik yapmışlar. Halk Eğitim Müdürüne de teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir şey. Herkesin elinden geldiği kadar güzel şeyler yapmışlar" dedi.

Kampanyada görevli Nevin Çelebi, "Burada düzenlenmiş olan halk eğitim ve kaymakamlığımıza ait olan yardım kampanyasında bulunuyoruz. Erciş halkı olsun, herkes Filistin için destek olmak amacıyla pastalarını, el işlerini yapıp burada katkı sağlamak istiyorlar. Herkese teşekkür ederiz. Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ve kaymakamlığımıza çok teşekkür ederiz. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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