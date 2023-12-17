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Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlere yapılan saldırıyı kınadı

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Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknikeri R.A., hayvan sahipleri ve akrabalarının saldırısına uğradı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, saldırıyı kınadı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimlere yapılan saldırıyı kınadı.

Erciş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknikeri R.A., anaç koyun ve keçi desteklemeleri çerçevesinde görev yaptığı sırada Doluca Mahallesi'nde hayvan sahipleri ve akrabalarının saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan R.A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Yapılan saldırıyı kınayan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan personelimize yapılan bu çirkin saldırıyı kınıyorum. R.A. kardeşimize geçmiş olsun. Allah şifa versin" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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