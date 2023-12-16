Veteriner sağlık teknikeri hayvan sayımı sırasında darbedildi

Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikeri, besici ile aile bireylerince darbedildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikeri, besici ile aile bireylerince darbedildi.

Küçükbaş hayvan sayımı için Doluca Mahallesi'ne giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı ile besici ve yakınları arasında küçükbaş hayvan sayımı nedeniyle tartışma çıktı.

Besici ve aile bireylerinin saldırdığı Akıncı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı

İl Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Görentaş, "Ekiplerimiz hafta sonu olmasına rağmen hayvan yetiştiricilerimizin desteklerden faydalanması için görev yapıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen Doluca Mahallesi'ne küçükbaş hayvan sayısını tespite giden ekibimizden Recep Akıncı arkadaşımız saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın takipçisi olacağız. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.