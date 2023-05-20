Erciş'te ahıra kurt girdi koyunları telef etti

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde dün akşam koyunların olduğu ahıra kurt girmesi sonucu 6 koyun telef olurken, 7 koyun da yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah ahıra giden Hüseyin Halisdemir (70), olayı görünce durumu mahalle muhtarına bildirdi. Olay yerine gelen muhtar konuyu daha detaylı araştırılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erciş Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelip inceleme yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları yaptıkları inceleme sonucu koyunların kurtlar tarafından telef olduğunu, yaralanan koyunlarında kuduz ihtimaline karşı kuduz aşısı yapılmasını belirterek tutanak tutuldu. Daha sonra tedbir gayesi ile veteriner hekimler tarafından yaralı koyunlara kuduz aşısı yapıldı.

Konuyu anlatan mahalle muhtarı Maksut Tuz, "Sabah 06.00 gibi vatandaş beni aradı. 'Muhtarım başı boş köpek ahıra girmiş koyunlarımı telef etmiş' deyince bende olay yerine geldim. Koyunları köpek değil, kurdun telef ettiğini tespit ettik. Bizde hemen belediyeyi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına haber verdik. Onlara buraya gelip gerekli tutanakları tutarak yaralı hayvanlara gerekli müdahaleyi yaptılar. Telef olan hayvanları ise belediyenin temizlik işleri çalışanları gelip gömmek üzere götürdüler. Bu vesileyle vatandaş çok mağdur. Kendisi 70 yaşında halen çobanlık yapıyor. Devletimizden vatandaşa maddi destek de bulunmalarını talep ediyorum" dedi.

Koyunların sahibinin oğlu Fesih Halisdemir ise, "Yeşilova Mahallesinde oturuyorum. Babamların ahırına kurt girmiş. 6 koyunu telef edip 7 taneyi ise yaraladı. Görevliler geldi tutanak tuttular. Belediye ekipleri ise telef olan hayvanları götürdü" dedi.