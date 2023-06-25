Van'da Kurban Bayramı tatili öncesi dron destekli trafik denetimi yapıldı

Van'ın Erciş ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla dron destekli trafik denetimi yapıldı. İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafikte can, mal güvenliğini sağlamak ve kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Van'ın Erciş ilçesinde Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla dron destekli trafik denetimi yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafikte can, mal güvenliğini sağlamak ve kazalara neden olabilecek ihlalleri önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Erciş-Ağrı kara yolu Otogar Kavşağı'nda gerçekleştirilen dron destekli denetimde, kural ihlali yapan sürücüler uyarıldı, bazı sürücüler hakkında da cezai işlem uygulandı.

Ekiplere teşekkür eden sürücüler, bu tür denetimleri can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından olumlu karşıladıklarını belirtti.

Yol uygulaması ve kontrollerin bayram tatili boyunca devam edeceği bildirildi.