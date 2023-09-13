Van'ın Erciş ilçesinde okul güvenliği toplantısı yapıldı

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında okullarda güvenli ortamın sağlanması için alınacak tedbirler ele alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeni ile okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması konuları ele alındı. Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolü ile salgın tedbirleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, tedbirler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için başlayan eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gerek okul çevrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvende olmaları için çalışıyoruz" diye konuştu.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve kurum amirleri katıldı. - VAN