Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen etkinlikte 'Tek Perdelik Komedi' oyunu sahnelendi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, askeri yetkililer ve diğer katılımcılar oyunu izledi. Etkinlik sonunda Karaloğlu, izleyicilere teşekkür ederek, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

Erciş'te 'tek perdelik komedi' oyunu sahnelendi

VAN - Van'ın Erciş Belediyesi ve Erciş Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikle 'Tek Perdelik Komedi' oyunu sahnelendi.

Atakan Çelik Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Kurmay Albay Melih Akdağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler, aileler ve çocuklar izledi. Bir kabadayının komik yaşam hikayesinin canlandırıldığı ve izleyicilerin keyifli vakit geçirdiği oyun sonunda Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, tiyatro gösterisine yoğun katılım sağlayan izleyicilere teşekkür ederek, kültür ve sanat alanında her ay çeşitli etkinliklerin hazırlanarak vatandaşların beğenisine sunulacağını belirtti.

Tiyatro gösterisi, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.