Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca paylaşılan Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 52 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 23.15 itibarıyla 102 milyon 509 bin 111'e yükseldi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan ilk doz aşı sayısı 51 milyon 811 bin 537, ikinci doz aşı sayısı 40 milyon 676 bin 981 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı sayısı 102 milyon 509 bin 111'e çıktı.

Hakkari Valiliği, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla il genelinde basın açıklamaları, oturma eylemi, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Türkiye genelinde vatandaşları aşı olmaya teşvik için çalışmalar sürerken okullarda da alınan tedbirlere ilişkin denetimler devam etti.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

 Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 352 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ersin Tatar Murat Kurum Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Göksel Seda Sayan Düm Tek Tek Derya Baykal
Spor Diego Max Meyer Burak Yılmaz Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 23:50:46. #1.17#