Türkiye-Ermenistan sınırında Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler sürüyor
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Türkiye-Ermenistan sınırında Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler sürüyor

Iğdır'da bir araya gelen grup, Türkiye-Ermenistan sınırında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türkiye-Ermenistan sınırında Azerbaycan'a yönelik saldırılara tepkiler sürüyor
21.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 21.07.2020 20:26

Iğdır'da bir araya gelen grup, Türkiye-Ermenistan sınırında Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti, MHP ve İYİ Parti teşkilatları ile 25 sivil toplum kuruluşu, kent merkezinde bir araya geldi.

Araçlarla Türkiye'nin Ermenistan'a sınır bölgesine gelen grup, buradan yürüyerek Alican Sınır Kapısı'na ulaştı.

Ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, "Seninleyiz Azerbaycan", "Karabağ Türk'tür, Türk kalacak" ve "Ermeni işgaline son" sloganları attı.

Tepki eyleminin yapılacağı alana ulaşan vatandaşlar, burada İstiklal Marşı ile Azerbaycan milli marşını okudu.

Kalabalık adına açıklamada bulunan Gökçen Acar, "Saldırgan Ermenistan sınır güvenlik birimleri 12 Temmuz'da Azerbaycan topraklarına, Tovuz Kenti'ne, sivil vatandaşa ve askeri birimlere yönelik saldırıda bulunmuştur." dedi.

Yapılan saldırıyı kınadıklarını belirten Acar, "Sivil toplum örgütleri olarak her zaman olduğu gibi kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, ne gerekirse yapmaya hazırız. Ermeniler işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal geri çekilmelidir. Vatanını savunan Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlara rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." dedi.

Eylem sonunda Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZERDER) Iğdır Şubesi Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, İSTAD İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu ve diğer STK başkanlarınca Alican Sınır Kapısı yakınlarına siyah çelenk bırakıldı.

Düzenlenen eylem, yapılan açıklamanın ardından olaysız son buldu.

Kaynak: AA

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