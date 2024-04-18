Bakan Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov ile bir araya geldi

İki ülke arasında Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı imzalandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Tarımsal ticaret hacmimiz 2012 yılından bu yana yaklaşık yüzde 87 artış göstermiştir. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya geldi. Bakan Yumaklı, Azerbaycan ile tarımsal ticaret hacminin 2012 yılından bu yana yaklaşık yüzde 87 artış gösterdiğini belirtti. Görüşmede iki ülke arasında Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı da imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi. Yumaklı, Türkiye-Azerbaycan 11. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı vesilesi ile Memmedov ve beraberindeki heyeti misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu yılın şubat ayında Azerbaycan'da gerçekleştirilen seçimler sonrası aynı göreve tekrar atanması dolayısıyla Memmedov'u tebrik eden Yumaklı, bakanlıkları arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da derinleşerek ilerlediğine dikkati çekti. Bakan Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımın yanı sıra su, orman, gıda güvenliği, su ürünleri, hayvancılık gibi pek çok alanda çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, bu çerçevede Azerbaycanlı mevkidaşı ile istişarelerde bulunmanın büyük önem taşıdığını bildirdi. Türkiye ile Azerbaycan arasında ortak tarih ve kültürel birlikteliğin getirdiği güçlü bir dostluk ve kardeşlik bağı bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, tarım ve ormancılık alanındaki iş birliğini bu zemin üzerinde daha da ileriye taşımak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bakan Yumaklı, bugün 11. dönemi gerçekleştirilen Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı'nın bu iş birliğinin önemli aşamalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Ülkelerimiz arasında tarımsal ticaret artarak devam etmektedir. Son 10 yıl içerisindeki verilerimiz değerlendirildiğinde bu artış daha iyi görülmektedir. Tarımsal ticaret hacmimiz 2012 yılından bu yana yaklaşık yüzde 87 artış göstermiştir. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Yakaladığımız bu ivmenin artarak devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.

Ziyaret vesilesiyle imzalanan Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı'nın önemine de değinen Yumaklı, "Halihazırda var olan iş birliğimizi ve eylem maddelerimizi belirli bir zaman çizelgesi içinde gerçekleştirmemize imkan sağlayacak olan bu beyan vesilesiyle ilişkilerimizin daha da gelişeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin tarım sigortaları alanındaki tecrübeleri çok önemli"

Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ise iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin sağlam bir temele sahip olduğunu belirterek, her alanda olduğu gibi tarım alanında kurulan iş birliğinin her geçen gün daha da ileriye taşınmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Türkiye'nin şap hastalığıyla mücadele başta olmak üzere tarımsal alanda Azerbaycan'a verdiği desteğe teşekkür eden Memmedov, bugün imzalanan Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı'nın ülkesinde Ar-Ge'ye dayalı tarımın geliştirilmesi açısından önem taşıdığını dile getirdi. Memmedov, tarım sigortalarının da Türkiye'nin desteğiyle Azerbaycan'da hayata geçirildiğini hatırlatarak, kurak geçen bir dönemde Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden yararlanmanın büyük faydasını gördüklerini bildirdi. Azerbaycan'da ziraat eğitimi alan uzmanlara Türkiye'de kendi alanlarında bilgilerini geliştirme imkanı verilmesinden memnuniyet duyacaklarını aktaran Memmedov, hayata geçirmeyi planladıkları toplulaştırma projeleri için de Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istediklerinin altını çizdi.

Toplantıda daha sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Alanında İşbirliği Niyet Beyanı'nı imzaladı.

"İstişare mekanizmasını sürekli devrede tutuyoruz"

İki bakan görüşme sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı, Azerbaycanlı mevkidaşı ile Tarım Yürütme Komitesi'nin 11. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İmzaladığımız anlaşmalardan daha da önemlisi, bundan sonra yapacaklarımızın dışında, bugüne kadar yaptıklarımızın da fikri takibinin olması açısından oluşturulan eylem planıdır. Bunun içerisinde araştırma geliştirmeden tutalım da bitkisel üretim, hayvansal üretim ve bunlara ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerinin karşılıklı paylaşımı, tarımsal ürün sigortaları, toplulaştırma, sulamaya kadar birçok konuda yine karşılıklı olarak bilgi ve tecrübe paylaşımını yapacağız. Elbette Tarım Yürütme Komitelerinin devreye alınmış olan eylem planının takibi, özellikle kurumsal takibi açısından çok büyük önemi var" dedi.

Bakan Memmedov ile bu toplantılar dışında istişare mekanizmasını sürekli devrede tuttuklarını vurgulayan Yumaklı, "İnşallah bundan sonraki dönemde hem iş birliği yaptığımız konuların her iki ülke açısından hem üretimin geliştirilmesi, daha verimli hale getirilmesi ve ticaretin arttırılmasına çok önemli faydaları da olacaktır. Bundan sonraki faaliyetlerimizin aynı şekilde her iki ülke için de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bir soru üzerine Azerbaycan'ın COP29 toplantısına ev sahipliği yapacak olmasını da değerlendiren Yumaklı, Azerbaycan'ı böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı tebrik etti. Yumaklı, çok ciddiyetle üzerinde durulan bir hazırlık sürecine tanık olduklarını belirterek, "Bizler de özellikle COP sürecinde su verimliliği ve seferberliği başta olmak üzere biyoçeşitlilikle alakalı diğer konularda da katkıda bulunmak üzere birlikte olacağız, katılacağız. Ben inanıyorum ki Azerbaycan'da gerçekleşecek olan COP toplantıları hem Azerbaycan, hem Türkiye hem de dünya için çok önemli sonuçlar oluşturacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov da ziyaret vesilesiyle imzalanan anlaşmaların iki kardeş ülke arasında tarımsal alandaki iş birliğinin gelişmesini sağlayacağını dile getirdi. Türkiye'nin son yıllarda tarımsal Ar-Ge alanında büyük ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Memmedov, kendilerinin de bu tecrübeden yararlanmak istediklerini, iklim değişikliğinin etkilerinin görüldüğü bir dönemde Ar-Ge faaliyetlerinin önem taşıdığını vurguladı. Mammadov, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde bugün imzalanan iş birliği faaliyetlerinin bir yansımasının olup olmayacağı sorusu üzerine de imzalanan anlaşmaların bütün Azerbaycan topraklarını kapsadığını ancak işgalden kurtarılan topraklar açısından ayrı bir önemi bulunduğunu söyledi. Geçen 30 yılda bu bölgelerde iklim değişikliğinin etkileri başta olmak üzere ne gibi durumların yaşandığını bilmediklerini kaydeden Memmedov, "Bu bakımdan imzalanan anlaşmaların bu bölgeler açısından da büyük faydası olacaktır" dedi.