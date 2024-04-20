Azerbaycan-Ermenistan Sınırında İlerleme Sağlandı
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan Sınır Delimitasyon Komisyonu'nun, 30 yıldır işgal altında bulunan dört köyün Azerbaycan'a iadesi ve delimitasyon çalışmalarının devamı konusunda uzlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan- Ermenistan Sınır Delimitasyon Komisyonu'nun, 30 yıldır işgal altında bulunan dört köyün Azerbaycan'a iadesi ve delimitasyon çalışmalarının devamı konusunda uzlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan-Ermenistan Sınır Delimitasyon Komisyonu'nun 19 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, 30 yıldır işgal altında bulunan dört köyün Azerbaycan'a iadesi ve delimitasyon çalışmalarının devamı konusunda varılan uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.
Doğrudan görüşmeler aracılığıyla kaydedilen bu olumlu gelişme, nihai barış anlaşmasının imzalanması yolunda önemli bir adımdır."