Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da aşılama hız kesmedi
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Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da aşılama hız kesmedi

Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da aşılama hız kesmedi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların yüksek olduğu Muğla'da aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların yüksek olduğu Muğla'da aşılama çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

Hazirandan itibaren aşılamanın hızlanmasıyla il genelinde oluşturulan aşı uygulama noktalarına vatandaşlar ilgi gösterdi. Bu sayede 18 yaş üstü nüfusta en az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu il Muğla oldu. Muğla, 18 yaş üstü nüfusunun yüzde 75'inden fazlasının aşılandığı tek il olarak kayıtlara geçti.

Vali Orhan Tavlı, yaptığı açıklamada, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, tüm kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve il genelinde oluşturulan aşı uygulama noktalarında randevulu giden vatandaşların yanı sıra randevusuz da vatandaşların aşı olabileceklerini söyledi.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk günden bu yana büyük bir özveri ve titizlikle görev yapan her kademedeki sağlık çalışanlarının aşı çalışmalarında da aynı özveri ve fedakarlıkla görev yaptıklarını vurgulayan Tavlı, "Gelinen süreçte elde edilen başarının devamı aşıyla mümkün olacak. İl genelinde vatandaşlarımız büyük duyarlılık göstererek, aşı oldu. Bu sayede aşılamada rakamlarımız arttı, vaka sayılarımız düştü. Duyarlı davranarak aşı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sırası gelen ve henüz aşı olmayan tüm vatandaşlarımızı da bir an önce aşı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Tavlı, vatandaşlardan aşı çalışmalarına destek vermelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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