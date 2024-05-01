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Muğla'da Şarküteri Dolabından Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir şarküteri dolabından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının başlangıç noktasının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilirken, işyeri kısmen zarar gördü.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarküteri dolabından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Hakkı S.'ye ait dükkanın şarküteri bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangının başlangıç noktasının şarküteri dolabının elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilirken, işyeri kısmen zarar gördü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale ederek alevlerin diğer bölgelere sıçramasını engelledi. Çalışanların da destekleriyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. 3 katlı binada itfaiye ekipleri erken müdahaleleriyle, daha büyük zararların önüne geçilmiş olundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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