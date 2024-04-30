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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde Yangın Söndürme Araçları Vizeden Geçirildi

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Ege'de havaların ısınması ile birlikte orman yangınları ile ilgili riskli dönem de başladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangın söndürme araçları vizeden geçirildi.

Ege'de havaların ısınması ile birlikte orman yangınları ile ilgili riskli dönem de başladı. Türkiye'nin orman yangınları bakımından en hassas bölgelerinden biri olan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangın söndürme araçları vizeden geçirildi.

Kış boyunca eğitim çalışmaları kapsamında tatbikatlar gerçekleştiren Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Aydın ve Muğla'daki çeşitli istasyonlar sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Hava sıcaklığı ve kuraklığın daha yoğun olmasının öngörüldüğü 2024 yangın sezonu öncesi hazırlıkları tamamlayan ekipler araçları da kontrolden geçirdi. Bakım süreleri dolan araçlar bakımları tamamlanarak vizeden geçirilirken Bölge Müdürlüğü nezdinde hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Ege Çevre Güvenlik Doğa Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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