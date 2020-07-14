Tunceli'de yangın, 2 işçi son anda kurtuldu o anlar kamerada
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Tunceli'de yangın, 2 işçi son anda kurtuldu o anlar kamerada

Tunceli'de bir inşaatın son katında yangın çıktı, 2 işçi mahsur kaldı.

Tunceli'de yangın, 2 işçi son anda kurtuldu o anlar kamerada
14.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:17

Tunceli'de bir inşaatın son katında yangın çıktı, 2 işçi mahsur kaldı. İşçiler yangından saniyelerle itfaiyenin zamanında müdahalesi ile kurtulurken, o anlarda kameraya yansındı.

Yangın, merkeze bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapımı devam eden kütüphane ve Konferans Salonu'nun inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatında en üst katında 2 işçi bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerin haber verdi. Olay yerine itfaiye ile birlikte AFAD, Orman ve Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA ekipleri sevk edildi. Bu sırada binada 2 işçinin mahsur kaldığı fark edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kenarda mahsur kalan ve zaman zaman alevlerin üzerilerine geldiği 2 işçiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerim mücadelesi ile 2 işçi itfaiyenin sepetine alınarak kurtarıldı. O anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Alevlerin sürekli yükseldiği, karşı binaya da sıçrama ihtimali bulunan yangın çok sayıda ekibimin zamanında müdahalesi ile söndürülerek kontrol altına alındı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen'de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bir çok vatandaşın da izlediği yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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