TUNCELİ'DE TÜM OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ - Haberler
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TUNCELİ'DE TÜM OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilköğretim ve liselerde eğitim - öğretime yarın 1 günlük ara verildi.

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilköğretim ve liselerde eğitim - öğretime yarın 1 günlük ara verildi.

İl genelinde öğlen saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İl merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, ilçelerde ise 1,5 metreye ulaştı. Valilik, İl genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli Merkez, Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt ve Ovacık ilçelerimizde 19 Ocak 2022 Çarşamba, bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.

TUNCELİ'DE TÜM OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

TUNCELİ'DE TÜM OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

TUNCELİ'DE TÜM OKULLARA 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

kar, Güncel, Haber

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