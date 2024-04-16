Edirne'de Down Sendromlu Gencin Parasını ve Telefonunu Gasbeden Zanlı Adli Kontrolle Salıverildi
Edirne'de down sendromlu gencin parası ve telefonunu gasbeden zanlı adli kontrolle salıverildi.
İddiaya göre 25 Kasım Stadyumu yakınında gezdiği sırada down sendromlu Oğuzhan A'nın yanına tanımadığı bir kişi yaklaştı.
Oğuzhan A'nın cebindeki 400 lirasını ve cep telefonunu gasbeden şüpheli kaçtı. Engelli gencin polis ekiplerine hırsızın eşkalini bildirmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Kısa sürede yakalanan şüpheli C.Ç'nin, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve çaldığı cep telefonunu sattığını söylediği öğrenildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan engelli gencin cep telefonu, İl Emniyet Müdürlüğünde ekipler tarafından kendisine teslim edildi.