Eskişehir'de Engelli ve Kimsesiz Çocuklara Bayramlık Dağıtımı

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nda engelli ve kimsesiz çocukları yalnız bırakmak istemeyen hayırsever vatandaşlar toplu iftar yemeğinin ardından bayramlık kıyafet ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi.

Hayırsever vatandaşlar engelli ve kimsesiz çocukları Ramazan Bayramı'nda da yalnız bırakmıyor. Bu çerçevede, gönüllü vatandaşların maddi desteğiyle çocuklara bayramlık dağıtmak amacıyla özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte ilk olarak 750 kişi ile toplu iftar yemeği verildi. Ardından 300 çocuğa özel hediyeler, bayramlık kıyafetler ve ayakkabılar dağıtıldı. Dağıtımı gerçekleştiren gönüllüler tüm çocuklar adına maddi destek sağlayan hayırseverlere teşekkürlerini iletirken, bu tarz çalışmaların devam edeceği belirtildi. - ESKİŞEHİR