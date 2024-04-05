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Bursa'da Zihinsel Engelli Kız Kayboldu

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Bursa'da 17 yaşındaki zihinsel engelli kızı 1 gündür kayıp olan aile, kızları İlayda'nın bulunmasını istiyor.

Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde evinden 'spora gidiyorum' diye çıkan 17 yaşındaki zihinsel engelli İlayda Naz Çeçen, eve geri dönmedi. Spor çıkışı annesine 'metrodan indim, biraz parkta oturabilir miyim' diye soran İlayda'ya annesi, 'başına bir hal gelir' korkusuyla izin vermedi. İlayda'nın eve dönmediğini fark eden Alev Çeçen, telefonla kızını aradığında telefonunun kapalı olduğunu anladı. Durumu polis ekiplerine bildiren anne Çeçen, 1 gündür akrabaları ile kayıp kızını arıyor. Zihinsel engelli kızının kaybolduğunu söyleyen Alev Çeçen, "Spor çıkışı beni aradı. Metrodan indiğini söyleyerek, 'biraz parkta oturabilir miyim' diye izin istedi. Ben de başına bir hal gelir diye izin vermedim. Birkaç kez daha aradım her aradığımda 'eve geliyorum' dedi. Son aradığımda telefon kapalıydı. Ben de durumu polis ekiplerine anlattım. Kendi çabalarımızla arıyoruz. Kendi başına bir yere gidecek bir çocuk değildi. Muhtemelen kandırıldı. Benim kızımın çok arkadaşı yoktu, kandırıldı. Ne olursa olsun çıksın gelsin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Kızmayacağım, bağırmayacağım sadece geri dönsün" dedi.

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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