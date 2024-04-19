Sinop'ta Engellilere Akülü Engelli Araçları Temin Edildi

Sinop'un Boyabat ilçesinde müftülükçe iki engelliye akülü engelli aracı temin edildi.

İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Bünyamin Çalışkan, gazetecilere, geride kalan ramazan ayında iki engellinin kendilerinden engelli aracı talep ettiğini söyledi.

Talepleri yerine getirmek için gerekli görüşmeleri yaparak vatandaşların isteklerinin yerine getirildiği vurgulayan Çalışkan, "Ramazan ayı sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda yardımı dağıtırken, bu iki vatandaşımızın akülü engelli aracı talebiyle karşılaştık. Bunun için de hayırsever vatandaşlarımızın bağışları ile iki akülü araç temin ettik. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çalışkan, akülü araçları müftülük binasında engellilere teslim etti.