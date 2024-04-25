İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın çevrimiçi katılımı ile Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının engelli bireylerin mesleki eğitimi ve istihdamı alanında daha etkin görev almasına yönelik çalışma yapılması kararı ile kadın istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla tüm paydaşlar ile işbirliğinde Kadın İstihdamı, Kadın Girişimciliği ve Kadın Kooperatifçiliği Çalıştayı düzenlenmesi kararı görüşüldü.

Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği 2024 mart ayı raporu ile kurulun faaliyetleri değerlendirildi.

Valilik binasında düzenlenen toplantıya Vali Çelik'in yanı sıra Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çiftçibaşı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ali Bingül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Bitim, Ticaret İl Müdürü Kenan Şahiner ile diğer kurul üyeleri katıldı.