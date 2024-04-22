Sarıkamış'ta yaşlı ve engellilere ev temizliği hizmeti

Sarıkamış Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yürütülen "VEFA Yaşlı Evde Bakım Projesi" kapsamında, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evleri temizleniyor.

SYDV bünyesinde görevlendirilen 9 personel, bugüne kadar ilçe merkezi ve köylerde oturan yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi 160 vatandaşa yardım etti.

Ekiplerce, yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizlikleri aksatılmadan yapılıyor.

Boyalı köyünde yaşayan 80 yaşındaki Ağa Akkaş, çalışmalardan memnun olduklarını bildirerek "Kaymakamımıza, Vakıf müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Her zaman gelip bakımımızı, temizliğimizi yapıyorlar. Bir sorunumuz olduğunda iletiyoruz, hemen ulaşıp hallediyorlar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Akören Köyünde yalnız yaşayan 79 yaşındaki Rahime Altuntaş da, "Evim çok toz olmuştu, kirlenmişti. Her tarafı çok güzel temizlediler. Allah devletime, milletime zeval vermesin. Bunlar olmazsa ben ne yapardım." diye konuştu.