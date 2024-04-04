Yaşa Pati Derneği, 500 engelli köpeğe yuva oldu

Yaşama Tutunan Patiler Derneği (Yaşa Pati), Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki 20 dönümlük alanda 300'den fazlası engelli 500 köpeğe yuva oldu.

Buket Özgünlü'nün 2019'da kurduğu ve öncelikli amacı sokakta yaşamını sürdüremeyen köpeklere sahip çıkmak olan dernek tarafından 2020'de 20 dönümlük yaşam alanı oluşturuldu.

Burada halen 300'den fazlası engelli veya travma atlatmış olan 500 köpeğe bakılıyor. Dernek ayrıca sokak hayvanlarını kısırlaştırma ve tedavi faaliyetlerinde de bulunuyor.

Özellikle felçli köpeklerin rehabilite olabilmesi için çeşitli çalışmaların yürütüldüğü bakımevinde, felçli köpekleri gezdirmek için varillerden yapılan bir "tren" de bulunuyor.

Grafiti sanatçısı gönüllü olarak treni boyadı

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde de felçli köpekler bakımevinin çevresinde trenle gezdirildi.

Özgünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin mama ve su içme kaplarının her sabah tazelendiğini, uyandıklarında karınlarını doyurmalarının ardından ortak oyun alanına çıkarıldıklarını anlattı.

Felçli köpeklerin düzenli bakımlarının her gün yapıldığını belirten Özgünlü, haftanın 2 günü de köpeklerin veterinerlerce kontrolden geçirildiklerini bildirdi.

Özgünlü, köpekleri gezdirdikleri trenin biraz daha "hareketli" olmasını istediklerini ifade ederek, bu sebeple dernek gönüllüsü bir grafiti sanatçısıyla çalışarak treni boyadıklarını dile getirdi.

Buket Özgünlü, havaların ısınmasının ardından köpekler için havuzlar ve kaydıraklar kuracaklarını, doğa yürüyüşleri düzenleyeceklerini bildirdi.