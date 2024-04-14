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İTÜ Öğrencileri Kapadokya'da Engelli Çocuklarla Buluştu

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İstanbul Teknik Üniversitesinde (İTÜ) okuyan bir grup öğrenci, Nevşehir'de faaliyet gösteren Kapadokya Engelli Yetenekler Derneğinde (KEYDER) gönüllü olarak özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

İTÜ'de okuyan 17 öğrenci gönüllü olarak Kapadokya'ya geldi. Burada bulunan KEYDER'de gönüllü olarak faaliyetlere katılan öğrenciler, özel gereksinimli çocuklara atölye çalışması yaptırdı.

İhlas Haber Ajansına açıklamada bulunan öğrenci Hatice Nur Ayaş "KEYDER'de hafta sonları ve yaz tatillerinde gönüllü olarak faaliyetlerde bulunuyorum. Bu faaliyet bende alışkanlık haline geldiği için İstanbul Teknik Üniversitesinde de böyle bir faaliyet aradım. KEYDER'in tanıtılması için bir arayışa girdim. Biz İTÜ'de mühendislik okuyoruz. Genel olarak mühendislerin bu tür gönüllülük faaliyetlerinde çok fazla bulunmadıkları düşünülüyor. Fakat biz İTÜ gönüllük kulübü olarak bu tabuları yıkmak istiyoruz. Bu çalışmamız 2 gün sürecek. Farklı çocuklar ile farklı atölyelerde faaliyetler yürüteceğiz" dedi.

Gönüllülük kulübü olarak toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyen İTÜ öğrencisi Elmas Elif Altuntaş'da yaptığı açıklamada "Burası da bizim için paha biçilemez bir yer. 17 gönüllümüz ile bugün buradayız. Çocukların potansiyellerini ortaya çıkarmak adına çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu atölye çalışmaları onların yapabilecekleri faaliyetlere göre düzenleniyor. Bu gün çim adam atölyesi, çubuk bebek atölyesi, maske yapım atölyesi, balık yapım atölyesi gibi çeşitli atölyelerimiz oluyor. Bunların yanı sıra çocukların enerjilerini atabilecekleri dans ve oyun atölyelerimiz de var" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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