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Ankara'da Polis Haftası Kupası'nda Engelli Atlama Binicilik Yarışması Düzenlendi

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Ankara Emniyet Müdürlüğünce, 10 Nisan Polis Haftası Kupası kapsamında Engel Atlama Binicilik Yarışması düzenlendi.

Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte ter döken atlı polisler, engel atlama parkurunda yarıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis teşkilatının 179. yıldönümü adına verilen kupalar en iyi dereceyi elde eden yarışmacılara takdim edildi.

Çocuklarıyla alana gelen aileler yarışmaya yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Güncel

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