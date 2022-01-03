Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 3 Yaralı - Haberler
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Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 3 Yaralı

Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 3 Yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ÇARŞIBAŞI, TRABZON (İHA) - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Taşlıtepe mahallesinde akşam saat 19.00 sularında Çobanlı Küme Evleri Yavuzlar mevkiinde Cafer Yavuz yönetimindeki 61 K 5560 plakalı kamyonet, frenin boşalması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında Hasan Yılmaz'a ait eve çarptı. Kaza sonucu araçta bulunan Yakup Yılmaz (65) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Cafer Yavuz da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada aynı araçta bulunan İshak Yılmaz ile eşi Maksude Yılmaz ve kızı Kader Yılmaz da yaralanarak Vakfıkebir ve Akçaabat'taki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazazedelerin komşu ziyaretinden dönmekte oldukları öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Mustafa Özcan/İHA)

Trabzon'da trafik kazası: 2 ölü, 3 Yaralı

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