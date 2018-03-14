Ticaret ve İş Hukukunda Arabuluculuk" Konferansı

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı Hakan Öztatar, arabuluculuğun dünyada adalete erişimin en hızlı yolu olduğunu belirterek, "Biz arabuluculukla 27 bin 500 dosya çözdük. Bunun yüzde 89'u bir gün ve bir günden daha az bir zamanda çözümlendi." dedi.

Öztatar, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şubesince bir otelde düzenlenen "Ticaret ve İş Hukukunda Arabuluculuk" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, 1 Ocak 2018'den sonra ticari hayatın içerisine arabuluculuk kavramının girdiğini söyledi.

İlk arabulucunun 14 Kasım 2013'de sicile kayıt olduğunu anlatan Öztatar, arabuluculuğun farklı ülkelerdeki geçmişine ilişkin bilgi aktardı.

Öztatar, arabuluculuğun ahilik kültürüne benzediğine dikkati çekerek, konunun iyi irdelenmesi gerektiğini ifade etti.

Herkesin biran önce adalete erişmek istediğini vurgulayan Öztatar, "Çünkü geç gelen adalet, adalet değildir. Arabuluculuk dünyada adalete erişimin en hızlı yolu olarak karşımıza çıkıyor. Biz arabuluculukla 27 bin 500 dosya çözdük. Bunun yüzde 89'u bir gün ve bir günden daha az bir zamanda çözümlendi." diye konuştu.

Öztatar, bugün bir dava açıldığında ortalama davanın görülme ve bitme süresinin 2021 veya 2022 yılı olacağına işaret ederek, oysa arabuluculuk sürecinde kişiyi 4 haftalık sürenin beklediğini aktardı.

Mahkemelerde 300-400 günlük sürecin arabuluculukta bir ya da iki gün sürdüğünü belirten Öztatar, "Bunun esasında cevabı şu, iletişim yani konuşmak, bir araya gelmek ve sorunlarını kendi kararlarıyla çözebilmek. Yargılama dediğimiz süreç bir usuller işlemidir ve bu usulleri mutlak süreçle geçirmesi gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Arabuluculuk menfaate dayalı bir sistem"

Öztatar, ticari dünya için vaktin nakit niteliğinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir an önce sorunu çözüp önüne bakmak ister. Ticari dünya bir sorunla 3-5 yıl uğraşmak istemez. İşte arabuluculuk süreci dünyada adalete bu kadar hızlı erişim sağladığı, bir günde 2-3 seansla sorunu çözdüğü için öne çıkmış. Ticari dünya için ekonomik sistemde arabuluculuk önemlidir çünkü yargılamaya başvurduğunuzda davayı kaybettiğinizde en azından yüzde 7 oranında harç ödüyorsunuz. Yargılama giderleri, gider avansı, faiz, diğer yargılama idarelerine, ödemelere baktığınızda 1 ise 3 lira ödemek zorunda kalıyorsunuz. Oysa arabuluculuk süreci bir yargılama değil. Arabuluculukta kimin haklı, kimin haksız olduğunu araştırmıyoruz. Arabuluculuk menfaate dayalı bir sistem."

Arabuluculuk sürecinin hukuk uyuşmazlıklarıyla ilgili bir süreç olarak karşılarına çıktığını anlatan Öztatar, şunarı kaydetti:

"Arabulucu sizi bir araya getiren, tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi. Arabulucunun en önemli özelliği emin ve güvenilir bir insan olması. Arabuluculuk kesinlikle bir taraf olarak ne davacı ne de davalının menfaatini gözetemez. Sizi bağımsız ve tarafsız üçüncü yerde bir araya getirir ve sizin iletişim kurmanızı, menfaatleriniz gereğinde bir karar vermenizi sağlar. Arabuluculuk sürecinde karar verici sizsiniz yani iş adamımız. Kararı beğenmediğiniz de 'hayır' der o masadan kalkarsınız. Ticari hayatta sürece hakim olma, kararı onun vermesi ve sürpriz bir kararla karşılaşmama. Size iş dünyasında büyük bir avantajı getiriyor."

Konferansa Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, TÜMSİAD Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, hakim ve avukatların yanı sıra iş verenler ile işçiler katıldı.