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TFF, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıkladı.

TFF, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıkladı
04.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:59

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ekiplerinin 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Gelecek sezon en fazla harcama yapabilecek olan takım yüzde 15'lik sapma payı ile birlikte 493 milyon 398 bin 642 TL ile Galatasaray oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Süper Lig ekiplerinin gelecek sezon yapabileceği harcama limitlerini duyurdu. TFF'nin yaptığı açıklamada 2020-2021 sezonunda yüzde 15'lik sapma miktarı ile birlikte Galatasaray 493 milyon 398 bin 642 TL ile en yüksek harcama limitine sahip kulüp olurken, en az harcama limitine sahip takım ise yüzde 15'lik sapma ile birlikte 68 milyon 86 bin 401 TL ile Hes Kablo Kayserispor oldu.

Kulüp Lisans Talimatnamesi kapsamında hesaplanan Süper Lig takım harcama limitleri Türk Lirası olarak şu şekilde:

Medipol Başakşehir: 170.654.928 TL

Trabzonspor: 152.395.425 TL

Beşiktaş: 298.099.722 TL

Sivasspor: 101.956.317 TL

Aytemiz Alanyaspor: 111.329.805 TL

Galatasaray: 493.398.642 TL

Fenerbahçe: 177.573.089 TL

Gaziantep FK: 156.558.322 TL

Antalyaspor: 78.643.810 TL

Kasımpaşa: 79.635.362 TL

Göztepe: 91.805.965 TL

Gençlerbirliği: 72.285.186 TL

Konyaspor: 91.662.139 TL

Denizlispor: 108.380.583 TL

Çaykur Rizespor: 135.111.890 TL

Yeni Malatyaspor: 101.450.328 TL

Kayserispor: 68.086.401 TL

MKE Ankaragücü: 82.473.301 TL

Hatayspor: 105.971.153 TL

B.B.Erzurumspor: 105.971.153 TL

Fatih Karagümrük: 105.971.153 TL

Not: Yukarıda yer alan fiyatlara yüzde 15 sapma miktarı dahil edilmiştir.

İtirazlar 15 Aralık'a kadar

Öte yandan TFF, kulüplerin itiraz hakkı için de "Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçelerle ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir" açıklamasını yaptı.

Geçen sene Galatasaray'ın 368 milyon TL, Başakşehir'in 149 milyon TL, Beşiktaş'ın 256 milyon TL, Trabzonspor 88 milyon 586 TL ve Fenerbahçe'nin ise 206 milyon 439 bin TL'lik harcama limitine sahipti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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