Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ZİHA ile tarım arazilerinde sıvı gübreleme çalışmalarını sürdürüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarım arazilerinde ZİHA ile sıvı gübreleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalarla çiftçiye ve hayvan üreticilerine destek olunuyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), mülkiyetinde bulunan ekili tarım arazilerinde zirai insansız hava aracı (ZİHA) ile sıvı gübreleme çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarım arazilerine ektiği tahıllarla ekonomik olarak zor günlerden geçen çiftçiye ve hayvan üreticilerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 700 dekardan fazla alanda ekili buğday tarlalarında sıvı gübreleme çalışması, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı ile yapıldı.

Yetkililer, uygulama sayesinde önemli bir tasarruf sağlandığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Sıvı gübre ve zirai ilaç gibi kimyasallar yüksek maliyetlere sahip ürünlerdir. Bu ürünlerle birlikte teknolojik cihazlar kullanıldığında kayıplar en aza iniyor. Enerji maliyeti de önemli ölçüde düşüyor. Tarımda yeni nesil teknolojiler kullanarak hem tasarruf etmek hem de yüksek verim elde etmek için çalışmalarımız aralıksız sürüyor."