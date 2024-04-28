Kayseri'de Madde Bağımlılığı ile Mücadele Eğitimi Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde "Madde Bağımlılığı ile Mücadele ve Çözümleri" konulu eğitim programı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, katılımcılara "madde bağımlılığı nedir?", "uyuşturucu maddeye başlama nedenleri", "bağımlılık döngüsü" gibi konularda bilgiler verildi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Oğuzhan Postallı, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, komiser Turgay Akbaş ve polis memuru Ümmügülsüm Gül Turhan ile Büyükşehir Belediyesi personeli katıldı.