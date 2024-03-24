Aydın Büyükşehir Belediyesi Ücretsiz Fide Dağıtımı Yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesince üretilen fidelerin dağıtımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesinde kurulan semt pazarında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, ücretsiz fide dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çerçioğlu, yerli ürünlerin üretimine sahip çıktıklarını, çıkmaya da devam edeceklerini belirtti.

Çerçioğlu, 3 milyon olan fide üretim kapasitelerini 10 milyona çıkararak daha fazla üreticiye ulaşmak istediklerini ifade etti.

???????