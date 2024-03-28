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Gaziantep'te Sanayi İşçileri İçin Konut Projesi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı arasında sanayide çalışan işçilerin konut ihtiyacını karşılamak için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, organize sanayi bölgesi çalışanlarının, sosyal konut projeleriyle uygun bedel ve ödeme koşullarıyla ev sahibi olması amacıyla Büyükşehir Belediyesi ile OSB ortak çalışma başlattı.

İmzalan protokolle sanayi alanlarına yakın bölgelerde işçiler için Gazi Konut, OSB ve sanayicilerin inşa edeceği konutlarla ihtiyaçların giderilmesi hedefleniyor.

Projeyle günlük ulaşım için servis trafiğinin şehir merkezinden kaldırılarak ulaşım rahatlatılması da planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OSB'yi yeşil ve akıllı yapma gibi hedefleri olduğunu, bunun içinde iş dünyasının güven ve istikrar ortamında büyüme kapasitesini artırması gerektiğini ifade etti.

Özellikle iş yerindeki huzurun, barışın verimliliğinin artması için işçilerin en büyük meselesini çözmek için bir araya geldiklerini aktaran Şahin, "Şehir göç alıyor ve konut açığı ortaya çıkıyor. Konut açığının olduğu yerde kira fiyatlarının yükselmesini ev sahiplerinin inisiyatifine bırakamayız. Yapacağımız şey arz ve talebi dengelemek. Amacımız işçilerimizin kendi imkan ve fırsatlarıyla kira öder gibi konut sahibi olmalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de bu proje hayata geçirildiğinde işçilerin kısa sürede işe gelebileceklerini, yaklaşık 300 bin işçinin konut sorununun çözüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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