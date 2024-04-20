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Diyarbakır'da belediye meclis salonunda Türk bayrağı kaldırıldı mı?

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31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Diyarbakır'da büyükşehir belediyesi meclis salonunda bulunan Türk bayrağının kaldırılması iddiası ile araştırmalar sürüyor. Peki, Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı mı?

Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı mı? Sorusu araştırılıyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırılması iddiasının durumu araştırılıyor. Peki, Diyarbakır'da belediye meclis salonunda bulunan Türk bayrağı kaldırıldı mı?

DİYARBAKIR'DA BELEDİYE MECLİS SALONUNDA TÜRK BAYRAĞI KALDIRILDI MI?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Diyarbakır'da 31 Mart yerel seçimlerini kazanmasının ardından tepki çekecek bir karara imza atarak meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı. Salonda aralık ayında çekilen fotoğraf karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi. Yeni çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kararla ilgili "Sonra kayyum gelince de zırlıyorsunuz", "Saygı duymazlarsa kimsede onlara duymaz yakında kayyum gelir", "Bayrağa saygı duymayan yönetim, diskalifiye edilmelidir", "Kayyum is loading", "Zorla tahrik ediyorlar. Ayrışma politikasının üstüne ateşle gidiyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

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Emir Ceran
Emir Ceran
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