Gaziantep'te Ramazan Sokağı Vatandaşları Ağırlıyor

Gaziantep'te, oluşturulan Ramazan Sokağı, iftardan sahura kadar çeşitli etkinliklerle vatandaşları ağırlıyor.

Festival Parkta Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından kurulan stant ve çadırlarla kentin kültürü tanıtılıyor, çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçirme imkanı sunuluyor.

Yöresel ayakkabı olan yemeninin yapım aşamaları, bakır işleme sanatı gibi kentin kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı etkinlik alanında, çocuklar için sinema, palyaço gösterileri, gölge oyunları ve tiyatro gibi imkanlar da sunuluyor. Kentin birbirinden lezzetli yemeklerinin de satıldığı etkinlik alanındaki organizasyonlar iftardan hemen önce başlayıp sahura kadar sürüyor.

Ramazan Sokağı'nı ziyaret eden vatandaşlardan Kasım Şirin, AA muhabirine, ramazanın ruhuna uygun etkinliklerin düzenlenmesinden mutlu olduğunu söyledi.

Çocuklar için farklı bir deneyim yaşama imkanı sunduklarını anlatan Şirin, "İftarımızı yaptık, çocuklar çok eğlendi. Bu tür etkinliklerin yapılması bizleri çocukluğumuzun ramazanına götürdü." diye konuştu.