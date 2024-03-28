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Sapanca Gölü'nde Yakıt Sızıntısı Sonrası Temizlik Çalışmaları Devam Ediyor

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Kocaeli'de petrol boru hattına müdahale sonucu yaşanan yakıt sızıntısı nedeniyle kirliliğin oluştuğu Sapanca Gölü'nde temizlik çalışmaları sürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin sızıntının ardından gölde çalışma başlattığı anımsatıldı.

"Büyükşehir Belediyesi, sızıntı sonrası karışan yakıt maddesini Sapanca Gölü'nden büyük ölçüde temizledi ve içme suyu için tehdit olmaktan çıkardı." ifadesi kullanılan açıklamada, göldeki emici bariyer sayısını artırarak yakıtı belli alanda toplayan ekiplerin, pH, iletkenlik ve oksijen değerlerini ölçmek için sudan numune aldığı belirtildi.

Çalışmaların Sapanca Gölü'nü besleyen derelerde de başladığı anlatılan açıklamada, SASKİ ekiplerinin de desteğiyle Kocaeli Maşukiye'de yakıtın taşındığı dere yatağının temizlendiği bildirildi.

Akaryakıtın kısa süre içinde dere yatağından ve gölden tamamen bertaraf edilmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geçtiğimiz gün yaşanan üzücü hadise üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz 1 milyon vatandaşımız için oluşabilecek tüm tehditlerin önüne geçmiş ve içme suyu kanallarımızın güvenliğini sağlamıştır. Hızlı müdahalenin önemini bir kez daha gördüğümüz bu olayın takibi ilk andan itibaren büyük titizlikle yapılmaktadır. Gölümüze karışan yakıt maddesini en kısa süre içinde bertaraf edip çalışmalarımızı sonlandıracağız. Tüm vatandaşlarımız içme suyu konusunda müsterih olsun."

Kaynak: AA / Güncel

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