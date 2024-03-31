Şanlıurfa'da oy sayımı başladı
Şanlıurfa'da oy sayımı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2024 mahalli idareler seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi.
Şanlıurfa'da oy sayımı başladı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2024 mahalli idareler seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi.
Bahçeli'nin yüzündeki morlukların nedeni belli oldu
Şanlıurfa'da muhtarlık kavgaları! 4'ü tabanca ile olmak üzere 15 kişi yaralandı
DEM Partili Sırrı Sakık: Bu şehre binlerce insan getirildi, burada Ağrılı seçmen yok
Şırnak'ta 'taşıma seçmen' iddiası gerginliğe neden oldu! Polise hakaret eden şüphelilere gözaltı
Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Tarikattan atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
Düzce'de muhtar adayı yakınlarının kavgası biber gazıyla bitti
Elazığ'daki muhtarlık seçiminde yumruklar havada uçuştu
İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil