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Şanlıurfa'da oy sayımı başladı

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Şanlıurfa'da oy sayımı başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2024 mahalli idareler seçimleri için oy verme işlemi tamamlandı. Tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından sandıklar açılarak sayıma geçildi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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