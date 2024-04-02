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Kayseri'de Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

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Kayseri'de, Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde gökyüzüne yüzlerce mavi balon bırakıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlamaya yönelik özel bir eğitim uygulama okulu tarafından etkinlik düzenlendi.

Özel öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar ellerinde "Otizm eksiklik değil, farkındalıktır", "Otizmin tek ilacı sevgi", "Otizmin farkında olanların yanındayız" yazılı pankartlarla etkinlik alanına geldi.

Katılımcılar gökyüzüne yüzlerce mavi balon bıraktı, kumaşa renkli el baskısı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın'ın da katıldığı etkinlikte otizm farkındalığı için broşür dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı Kayseri Otizm Dünya Yaşam Güncel Haberler

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