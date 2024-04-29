Kayseri İstihdam Fuarı İş Arayanlarla İşverenleri Buluşturacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleştirilecek Kayseri İstihdam Fuarı'nda iş arayan ile işverenlerin buluşacağını belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş arayan ve işveren arasında köprü kuran Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Kariyer Merkezi, 14-15 Mayıs'ta vatandaşları istihdam fuarında buluşturacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, fuarın Kayseri'de istihdam artışına katkı sağlayacağını bildirerek, şunları kaydetti:

"Valimiz Gökmen Çiçek ve belediyemiz himayelerinde ve öncülüğünde 14-15 Mayıs'ta Organize Sanayi Bölgesi Fuar Merkezi'nde fuar düzenlenecek. Bu fuar, iş arayan ile işverenleri buluşturacak. Her zaman ve her platformda sanayicilerimizin ve iş arayan vatandaşlarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Fuarımız, şimdiden şehrimize, vatandaşlarımıza ve ülkemize hayırlı olsun."