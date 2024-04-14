Kayseri'deki Millet Bahçesi, Bayram Tatilinde Kayserililerin Uğrak Yeri Oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Ramazan Bayramı tatilinde Kayserililerin uğrak yeri oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon metrekare yeşil alana sahip Millet Bahçesi, Kayserililerin ilgisini görmeye devam ediyor.

Aileler, çocuklarıyla Millet Bahçesi'nde çeşitli spor aktivitelerine katılıyor.

Bazı vatandaşlar uçurtma uçururken bazıları da kamp sandalyesini alıp, ilkbahar havasının tadını millet bahçesinde çıkarıyor.