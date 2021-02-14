Tekirdağ'da okullarda eğitime 2 gün ara verildi(2)
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Tekirdağ'da okullarda eğitime 2 gün ara verildi(2)

14.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:34
Tekirdağ'da okullarda eğitime 2 gün ara verildi(2)

EDİRNE'NİN 6 İLÇESİNDE 1 GÜN ARA VERİLDİYoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'nin 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

EDİRNE'NİN 6 İLÇESİNDE 1 GÜN ARA VERİLDİ

Yoğun kar  yağışı nedeniyle Edirne'nin 6 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Edirne merkez, Keşan, Uzunköprü, Havsa, Enez, İpsala ilçelerinde yapılacak olan yüz yüze eğitimin 16 Şubat Salı günü başlamasına karar verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay GÜLER

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