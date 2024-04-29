Edirne'de tedavi gören polis memuru için tören düzenlendi

Edirne'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Arslan akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Arslan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Tören, saygı duruşunun ardından Arslan'ın özgeçmişinin okunması ile başladı. Daha sonra Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun törende, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden polis memuru Arslan'a son vazifelerini yapmak için toplandıklarını belirtti.

Emniyet teşkilatı için acı bir gün yaşadıklarını ifade eden Karaburun, "İbrahim kardeşimiz Emniyet Teşkilatımızın şerefli bir personeliydi. Sevilen, sayılan, görevini layıkıyla yapan bir personelimizdi. Bize düşen görev onun arkasından dua etmek, ismini yaşatmak ve onun emanetleri olan ailesine sahip çıkmaktır. Ailesine, teşkilatımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." dedi.

Daha sonra Arslan'ın naaşı Eski Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, Arslan'ın ailesi, Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Jandarma Komutanı Hacı Ali Büber, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve meslektaşları katıldı.

Arslan'ın naaşı, cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığında toprağa verildi.