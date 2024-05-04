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Kırklareli ve Edirne'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

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Kırklareli ve Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 65 düzensiz göçmen yakalandı. Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli ve Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler kent merkezi, Demirköy ve Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 45 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Öte yandan göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaylarda kullanılan 3 araca el konuldu.

Edirne

Edirne'de de güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Jandarma Göçmen Edirne Politika Güncel Haberler

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