Edirne'de Gül Hasadı Şenliği Düzenlendi

Osmanlı döneminde gül bahçeleriyle meşhur Edirne'de, gülcülüğün yeniden canlandırılması amacıyla Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu bahçesinde yetiştirilen güller düzenlenen şenlikle hasat edildi.

Tarihte Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde bahsi geçen, Osmanlı sarayı için gül yağı yetiştirilen kentlerden Edirne'de üniversite ve Havsa Belediyesi işbirliğinde Edirne gülü yetiştirilmeye başlandı.

Bahar aylarının gelmesiyle açan Edirne gülleri, bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenlikle toplandı. Etkinlikte halk oyunları gösterisi sunuldu, Edirne Belediye Bandosu konser verdi.

Katılımcılara gül suyu ve reçeli ikram edilirken, bakır imbikle gül yağı çıkarma işlemi sembolik olarak gösterildi.

Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan, AA muhabirine, Edirne gülünü tanıtmak ve kent kültürüne kazandırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Edirne gülünün doğduğu topraklara dönmesinin sevincini yaşadıklarını belirten Prof. Dr. Tan, şunları kaydetti:

"Tarihi kayıtlara göre Osmanlı döneminde Edirne bir gül merkeziydi. Osmanlı sarayının gül yağı ve gül suyu ihtiyacı buradaki gül bahçelerinden karşılanırmış. Biz de üniversite olarak Edirne gülünün canlandırılması için 4 yıl önce çalışmalara başladık. Buradaki arazi bataklık halindeydi, kurutarak gül fidanları ektik. 2021 yılında itibaren güllerimiz çiçek açmaya başladı.

Bu yıl üçüncü kez gül hasadı yaptık. Yaptığımız çalışmalarla kaybedilmiş bir değer olan Edirne gülünü, kent kültürü, turizm ve tarıma kazandırmaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğe katılanlar bizim tanıtım elçilerimiz olacaklar. Burada yağ gülü başarıyla yetiştiriliyor. Bugüne kadar hiç sulanmadan yetiştirildi, yağmurlar yeterli oldu."

Etkinliğe Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.