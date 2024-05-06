Kayseri TOHM Sporcuları Yüzme Müsabakalarında Başarılı

Edirne'de gerçekleştirilen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakaları'nda Kayseri TOHM sporcuları, 4 Avrupa Barajı ve 2 milli takım barajı geçti.

Türkiye Yıldız - Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakaları 02-04 Mayıs 2024 tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirildi. Müsabakalarda Kayseri TOHM sporcuları başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Sergiledikleri performanslarıyla başarıdan başarıya kulaç atan sporcular, 4 Avrupa Barajı ve 2 milli takım barajı geçti. Kayserili sporcuların elde ettikleri başarılar ise şöyle; Ahmet Burak Işık (Avrupa Gençler Barajı), Muhammed Yusuf Özden (Avrupa Büyükler Barajı ve Avrupa Gençler Barajı), Mehmet Efe Yılmaz (Avrupa Gençler Barajı), Hikmet Sami Kopargil (Yıldızlar Milli takım Alternatif Barajı), Berkin Avcı (Central Milli takım Barajı).

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcular ile Antrenörleri Ali Özmen ve İbrahim Dağhan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ