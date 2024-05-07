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Edirne'de aranan 117 şüpheli jandarma tarafından yakalandı

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Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 117 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Son bir haftada çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 117 şüpheli adli makamlara teslim edildi.

Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 117 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 117 şüpheli yakaladı.

Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Edirne Güvenlik Yakalama Suç Politika Güncel Haberler

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