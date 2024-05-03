Edirne Valisi, Sınır Köylerindeki Muhtarları Düzensiz Göç Hareketliliği Konusunda Uyardı

Edirne Valisi Yunus Sezer, sınır köylerindeki muhtarların düzensiz göç hareketliliği hususunda güvenlik güçleriyle işbirliği içinde olması gerektiğini söyledi.

Vali Sezer, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'nda kentteki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında son 8 ayda önemli çalışmalar yapıldığını belirten Sezer, göçmen trafiğinin yüzde 97 azaldığını belirtti.

Yaz aylarının gelişiyle göçmen hareketliliğinde kısmen artış yaşandığını ve bununla ilgili tedbirler aldıklarını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Burada özellikle sınıra yakın köylerimizin muhtarlarının bu konuda gözünün açık olması gerekiyor. Özellikle jandarmamızla ve hudut birliklerimizle işbirliği halinde olmalılar, göçmen kaçakçılığına göz yumamayız. Bununla ilgili muhtar arkadaşların iş birliklerini her şeyin üzerinde tutmalarını istiyoruz. Köylerimize yabancılar gelebilir fakat bunların sürekli hale gelmesi, bunun göçmen kaçakçılığını da tetiklediğini bilmenizi isteriz. Arkadaşlarımızla istişare halinde olun, bildirimde bulunun bu çok önemli bir mesele."

Sezer, mahalle ve köylerdeki metruk yapıların asayiş açısından sıkıntı oluşturduğunu bu yapıların yıkılması ya da restore edilmesi için muhtarların katkılarının önemli olduğunu dile getirdi.

"Sizin kapınız 24 saat vatandaşlarımıza açık olacak"

Vali Sezer, vatandaşların sorunlarını çözmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Muhtarlara ihtiyaç sahiplerinin tespitinde önemli görevler düştüğünü anımsatan Sezer, şöyle devam etti:

"Bizim gözümüzden kaçan, kurum müdürleri ve kaymakamlarımız dışında bize ulaşamayan nerede ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç vatandaşımız varsa bunları bize bildirmenizi istirham ediyoruz. Bu çok önemli. Sizin kapınız 24 saat vatandaşlarımıza açık olacak. Bizlerde bu manada vatandaşlarımızdan gelen her talep için 24 saat onların emrindeyiz. Mahalle ve köylerimizde yardıma muhtaç, ihtiyaç sahibi, sağlıkla ilgili, engel durumuyla ilgili bize ulaşamayan kim varsa haberimiz olsun. Gerekirse ekip göndeririz gerekirse ben gelirim vatandaşımızı aldırırım, hiç kimseyi bu manada mağdur etmeyeceğiz."

Toplantıda, Keşan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdullah Kemik de Vali Sezer'e muhtarlara verdiği destekten dolayı 'Muhtar çakmağı' hediye etti.

Toplantıya Edirne Vali Yardımcıları Eyyüp Batuhan Ciğerci, Sıdkı Zehin ve Okan Ayaz, Edirne Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç Müdürü Musa Aşılıoğlu, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.