Edirne Ticaret Müdürlüğü Semt Pazarlarında Denetim Yapıyor
Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol ederek, pazarcılara yönetmeliklere uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Mevzuat dışına çıkanlar hakkında idari işlem yapılacağı belirtiliyor.
Edirne Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin semt pazarlarına yönelik denetimleri sürüyor.
Kent merkezi ve ilçelerdeki pazarlarda denetim gerçekleştiren ekipler, satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol etti.
Elektronik tartıları denetleyen ekipler, pazarcılara yönetmeliklere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Yapılan uyarıya rağmen mevzuat dışına çıkanlar hakkında idari işlem yapılacağı belirtildi.