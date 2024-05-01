Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Lalapaşa ilçesinin Demir köyünde 5 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.
Ekipler, Lalapaşa ilçesinin Demir köyündeki devriye sırasında 5 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.