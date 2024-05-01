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Edirne'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Bariyerlere Çarptığı Kazada Sürücü Yaralandı

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Edirne'de otoban E-5 bağlantı yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarptı ve sürücü yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edirne'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Edirne'de otoban E-5 bağlantı yolunda meydana geldi. O.Ş. idaresindeki 39 ACP 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin yaralı sürücü O.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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